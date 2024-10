Telefonate pubblicitarie . Nuove regole per difendersi. Limiti e multe agli operatori

Contro le telefonate commerciali moleste è entrato in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Varato dal garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con call center, teleseller, associazioni dei committenti e dei consumatori, il codice introduce pesanti sanzioni o la mancata corresponsione della provvigione per chi fa un contratto senza un contatto legittimo o privo di consenso dell’utente.

Il codice riduce l’orario in cui le società di telemarketing e teleselling potranno fare le chiamate: dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, dalle 10 alle 19 il sabato o i giorni prefestivi, mai di domenica o nei festivi. Inoltre, le telefonate arriveranno solo da numeri identificabili o richiamabili. Nel corso della chiamata, le società di telemarketing dovranno fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti delle persone contattate, ovvero opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati. Il Codice sarà rispettato solo dalle società aderenti.

Funzionerà davvero? "L’approvazione del Codice di condotta sul telemarketing – risponde Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana – è un passaggio di particolare rilevanza, ma deve essere accompagnato dalla piena efficacia del Registro pubblico delle opposizioni, che oggi non è ancora perfettamente operativo". "Tanti iscritti al Registro ci hanno detto che non è funzionante e che continuano a ricevere le telefonate inopportune. Anzi, in alcuni casi ci hanno riferito che sono aumentate. Per questo – aggiunge Grandi – dovrebbero essere sanzionate in maniera più incisiva chi continua a ‘molestare’ telefonicamente coloro che sono iscritti".

Al 4 ottobre 2024 sono iscritti al Registro 30 milioni di numeri telefonici e 102mila indirizzi postali. Da due anni è possibile iscrivere anche il proprio numero di cellulare. L’iscrizione al Registro è gratuita e annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione al Registro e tranne quelli dati aii soggetti con cui si ha un contratto di carattere continuativo (come per esempio i gestori delle utenze del settore telefonico ed energetico).

Il servizio si riferisce sia alle chiamate con operatore umano sia a quelle automatizzate ("robocall"). E’ consigliabile rinnovare di tanto in tanto l’iscrizione perché in questo modo è possibile annullare i consensi dati dal momento dell’iscrizione. Per richiedere l’iscrizione oppure il rinnovo, la revoca selettiva o la cancellazione dal Registro si può compilare il modulo web sul sito registrodelleopposizioni.it, chiamando il numero verde 800-957766 da telefono fisso e lo 06-42986411 da cellulare o inviando il modulo compilato a [email protected].

Monica Pieraccini