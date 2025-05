Teatro, spunta l’Aurora. Oltre 670 spettatori a sera: "E i conti sono in ordine"

Con il Teatro Studio in stand by, è l’Aurora a tenere sulle spalle le sorti della cultura scandiccese. Il teatro di via San Bartolo in Tuto è uno dei più importanti dell’intera area fiorentina; la gestione risponde a una srl, nata dopo la dissoluzione del vecchio circolo. La società ha in carico non solo il teatro, ma anche il bar, la pista di pattinaggio e le salette sul retro che ospitano convegni e altre iniziative. Una gestione a tratti difficile, che il nuovo cda si è impegnato a risanare e rilanciare.

"L’impegno che avevamo preso – hanno detto il presidente, Renato Rogai e il vicepresidente, Luigi Baldini – era quello di rimettere in sesto i conti di quella che è la più importante location sociale e teatrale di Scandicci. Quando abbiamo ereditato le responsabilità amministrative di questa struttura abbiamo trovato debiti importanti di varia entità, un mutuo quindicennale con un canone annuo da 30mila euro da restituire. Abbiamo lavorato molto per abbassare i debiti pregressi. Quello che abbiamo chiuso nei giorni scorsi è il secondo bilancio contabilmente in attivo e con una buona riserva di ammortamento". Oltre ai conti a posto, seguono le iniziative sociali e culturali.

"Ai conti in ordine – dicono ancora Rogai e Baldini – è seguito un rilancio delle iniziative: importante e folta stagione teatrale, organizzazione turistica in collaborazione con Mcl, potenziamento del pattinaggio, accentuato utilizzo degli spazi per attività ludiche e sociali. Alla fine l’Aurora è più forte di ieri". L’Aurora è diventato uno spazio aperto dove si tengono tantissime iniziative. Tanto per dare un quadro, grazie alla capienza di oltre 800 posti, all’Aurora si svolgono tutte le assemblee d’istituto delle scuole superiori fiorentine. In più il comune organizza al teatro di via San Bartolo in Tuto la rassegna più di successo del comune, ovvero Auroradisera. L’edizione 2025, ha registrato un totale di circa 4.000 spettatori. In particolare, la stagione ha visto un aumento del numero di abbonati, con 481 abbonati, un aumento di 108 rispetto all’anno precedente. La media di spettatori per serata è stata di 672.

Nel futuro dell’Aurora, l’associazione è al lavoro per potenziare il cartellone teatrale, che ha la direzione artistica di Alessandro Calonaci e può contare su un mix di spettacoli ‘paludati’ e una fetta di serate messe in scena da compagnie territoriali.

Fabrizio Morviducci