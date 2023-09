Teatro Manzoni, si alza il sipario. Grandi nomi per "Viaggiare leggeri"

"Viaggiare leggeri": un titolo quello della nuova stagione del Teatro Manzoni di Calenzano, realizzata da "La Macchina del Suono", che vuole essere anche una dichiarazione di intenti con il filo conduttore dichiarato della ricerca della leggerezza nella sua accezione più alta, anche nei testi non propriamente leggeri. Una stagione che aprirà a ottobre per concludersi, in anticipo rispetto al consueto, a primavera perché il teatro calenzanese – come spiegato dall’assessore alla Cultura, Irene Padovani – proprio in primavera sarà sottoposto a un intervento di efficientamento energetico. Il cartellone si aprirà con la nuova produzione de La Macchina del Suono, "Tutti I Libri Del Mondo, O Quasi, In 90 Minuti" (dal 13 al 15 ottobre), diretto e interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, in prima assoluta. Un’intera sezione della stagione sarà dedicata poi al teatro comico: torneranno le collaborazioni con Guascone Teatro, che proporrà "L’uomo tigre" (27 ottobre) di Andrea Kaemmerle, quella con Roberto Ciufoli con "Tipi" (13 gennaio), infine, quella col Teatro Tor Bella Monaca di Roma che con "Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché" (23 e 24 marzo) porterà in scena a Calenzano un classico dell’umorismo di Antonio Amurri. Tre saranno, invece, gli appuntamenti con il teatro di narrazione: nel primo Massimo Venturiello sarà il protagonista de "La prima indagine di Montalbano (24 novembre) di Andrea Camilleri. Poi Oscar De Summa con "La sorella di Gesucristo" (16 dicembre) e Marco Baliani con il suo "Corpo di stato" (24 febbraio). La collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus porterà in cartellone tre spettacoli di altissima qualità a partire da novembre, con grandi protagonisti del nostro teatro contemporaneo: Valeria Solarino, sul palco con "Gerico Innocenza Rosa" (12 novembre), Andrea Pennacchi alle prese con "Da qui alla luna" 2 dicembre), "L’amica geniale a fumetti" di e con Chiara Lagani, trasposizione della graphic novel ispirata ai testi di Elena Ferrante (3 febbraio). Il teatro della leggerezza in musica sarà invece rappresentato da due spettacoli al femminile: "Letizia va alla Guerra" di Agnese Fallongo (26 gennaio), e "Ladyvette – Le dive dello swing" (10 febbraio). Alla stagione di prosa principale si affiancherà la stagione per ragazzi e la rassegna Incontri dedicata alla nuova drammaturgia tra marzo e aprile.