Teatro delle arti. Al via domani. Piazza dei bambini

Appuntamento domani, sabato 11 novembre, al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, con l’open day per "La piazza dei bambini", il progetto culturale indirizzato a giovani e giovanissimi promosso dalla compagnia Teatro Popolare, d’arte in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Durante il pomeriggio, oltre alla presentazione di nuove idee e al lancio della raccolta fondi "Premio crowdfunding per la cultura 2024", si terranno vari laboratori gratuiti. In particolare, dalle ore 15.30 è prevista la mostra fotografica dell’edizione 2023 dell’evento e il laboratorio "Habitat Kids", a cura di Fika danza contemporanea (alle ore 15.30, età 5-8 anni, e dalle 16.30, età 2-4 anni). I bambini vivranno lo spazio insieme alle danzatrici e, muovendosi sul palco, s’immergeranno in luoghi immaginari grazie alla presenza di sculture leggere e astratte ispirate a quelle di Bruno Munari.

Dalle 17.30 Assaggi di TeatrOrchestra insieme a strumenti musicali insoliti a cura di Francesco Giorgi per bambini dai 6 ai 10 anni. Per le attività è obbligatorio prenotare a [email protected] o tramite Whatsapp 371.115 2940.