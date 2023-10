’Taxi rosso’ per anziani e fragili

Donne che viaggiano da sole di notte, ma anche over 75 e disabili: per le categorie fragili e a rischio la consigliera Sonia Redini (Cittadinanza Attiva) chiede l’attivazione del "taxi rosso". Ha presentato al consiglio la proposta per un servizio agevolato di corse in taxi o NCC. Al momento, ricorda, anche a Bagno a Ripoli c’è solo un -10% di tariffa per donne sole o verso gli ospedali. "Ci vuole un’azione più efficace per una mobilità calibrata alle reali esigenze – dice Redini -. Basta dotare gli aventi diritto di buoni in convenzione con le cooperative per prezzi agevolati e più sicurezza".