Tassisti fiorentini, una vetrofania per la Giornata internazionale delle donne

Firenze, 3 marzo 2025 - I tassisti scendono in campo “dalla parte delle donne”. Dal 7 marzo gran parte dei taxi fiorentini applicheranno sul lunotto posteriore la vetrofania con la scritta “#Tudachepartestai? Prendi posizione contro la violenza alle donne” e il contatto del Centro antiviolenza Artemisia 055601375. L'8 marzo inoltre, in occasione della giornata internazionale della donna, i tassisti indosseranno la spilla simbolo di Artemisia.

Opportunità e responsabilità sociale

L'iniziativa, presentata stamani, rientra nel programma 'Marzo Donna' dell'assessorato alle pari opportunità di Palazzo Vecchio. “La violenza di genere è una piaga che colpisce profondamente la nostra società e richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni, delle associazioni e di ogni cittadino”, ha affermato l'assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese.

“La violenza contro le donne è una realtà strutturale drammatica che colpisce le donne e i propri figli – ha aggiunto la presidente di Artemisia Elena Baragli –. È necessario che tutta la comunità si assuma la responsabilità sociale di agire per contrastarla, e per promuovere un cambiamento culturale anche con campagne di informazione e sensibilizzazione come quella lanciata oggi dalle cooperative dei taxi 4390 e 4242”.

Adesione delle cooperative taxi

Il presidente della cooperativa 4390 Taxi Firenze Claudio Giudici si è detto “onorato per un'iniziativa che ci vede al fianco prima di tutto delle donne”. “Aderiamo a questa iniziativa meravigliosa e indispensabile”, ha ribadito anche Milko Signorini, presidente di Radiotaxi 4242.