Tassa soggiorno. La polemica in consiglio

Fra il 2019 e il 2022, il Comune di Fiesole ha incassato oltre 950mila euro dall’imposta di soggiorno. A fare da "esattori", girando tale cifra alla cassa pubblica locale, sono state le 46 strutture ricettive del territorio, di cui: 9 alberghi ( uno al momento è però chiuso), 19 Bed & Breakefast, 12 agriturismi, 5 case e appartamenti vacanze e 1 capeggio. Un cifra importate che, secondo la consigliera Alessandra Gallego del Cdx, non è chiaro come il Comune abbia reinvestito sul territorio "Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Fiesole, ho presentato un’interrogazione e in 17 minuti di intervento- osserva la capogruppo di Fiesole Viva- l’assessore Suriano, verso il quale nutro una profonda stima, ha tenuto una lezione sull’etimologia della parola "turismo"; ha distinto fra "imposta di soggiorno" e "tassa di soggiorno" ma non ha spiegato come questa entrata sia stata spesa". Eventi e manifestazione culturali Ufficio turistico, oltre che Estate Fiesolana e distretto bilogico sono infatti voci "troppo generiche" e che non convincono il centro destra. Per fare maggiore chiarezza, nei prossimi giorni Gallego presenterà quindi in merito una nuova interrogazione, stavolta a risposta scritta. D.G.