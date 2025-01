"Tariffe care per l’acqua e poche agevolazioni"

Maggioranza compatta - Pd, lista Funaro e Avs-Ecolò - nel votare il bilancio di previsione 2025-2027. Naturalmente opposizione contraria. Tutti. E una serie di commenti. Tanto che, a metà seduta, FdI ha scelto di convocare una conferenza stampa per spiegare il punto di vista sul bilancio.

Il consigliere Matteo Chelli (nella foto), che fa parte della commissione bilancio, ha parlato a nome di tutto il gruppo che ha presentato 11 emendamenti anche grazie al lavoro della capogruppo Angela Sirello: tra gli elementi che ha sottolineato le "tariffe per l’acqua sempre molto care e poche agevolazioni Imu per le imprese".

Sul piano sosta Chelli ha affermato che "per parcheggiare in città i residenti dovranno pagare la modica cifra di 400 euro all’anno, 390 in più di prima. Da una sinistra che ama autodefinirsi attenta alle esigenze dei più deboli ci saremmo quantomeno aspettati una attenzione in tal senso".

Il dem Luca Milani ha parlato di "bilancio fatto di investimenti in infrastrutture pubbliche, mobilità sostenibile e progetti innovativi", concetti ripresi anche dalla capogruppo di Avs-Ecolò Caterina Arciprete secondo cui il "bilancio è uno strumento che va nella direzione di una transizione ecologica giusta".

Tornando alle opposizioni, il capogruppo Iv Francesco Casini, ha attaccato in aula parlando degli "8,7 milioni di euro di mutuo per lo stadio Franchi, è una cosa che non esiste". E Funaro ha replicato che le risorse "che ci sono in questo bilancio sullo stadio sono quelle che c’erano nel bilancio passato".

Niccolò Gramigni