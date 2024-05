Nel 2025 la Taric arriverà anche a Campi Bisenzio. Ecco cosa cambia

Campi Bisenzio, 20 maggio 2024 – Nel 2025 la tariffa corrispettiva arriva anche nel comune di Campi Bisenzio. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della corrispettiva implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti. La nuova tariffa, in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari, verifica i comportamenti virtuosi degli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Che cosa cambierà concretamente dal primo gennaio per le oltre 20.000 utenze (domestiche e non domestiche) coinvolte? Come funzionerà il nuovo sistema? Come consultare il simulatore ed il portale nell’area dedicata? Considerata l'assoluta novità del sistema e per rispondere a queste ed altre domande, in accordo con l’amministrazione comunale, Alia Multiutility sta organizzando incontri pubblici sul territorio con l’obiettivo di essere di aiuto agli utenti nel cambio di abitudini e nell’approccio al nuovo sistema. Gli incontri partono dal 21 maggio al River Club di via dei Confini per concludersi il 25 settembre in via S. Lorenzo 54.