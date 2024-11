"Taric alle stelle", scoppia la protesta in Consiglio

Delegazione in Consiglio contro un centinaio di bollette Taric da capogiro arrivate ad altrettanti utenti. Si parla di somme che, per il periodo maggio-dicembre 2023, oscillano fra i 1500 e i 5mila euro, probabilmente a causa di una serie di disguidi nei conferimenti. Lastra, infatti, è stato il primo Comune a introdurre la tariffa corrispettiva, ovvero cifre ribassate per chi differenzia di più. E i risultati sono stati positivi, visto che il 65,06% degli utenti domestici ha avuto uno sconto in bolletta. Ma c’è anche chi storge il naso. "Io e mia moglie abbiamo due utenze – spiega uno dei sei cittadini presenti in Consiglio -. Per una ci sono stati chiesti 321 euro, in linea col passato, ma indicando vari conferimenti non fatti, visto che la casa è vuota. La seconda è salita da 250 a 3300 euro, con l’addebito di circa cinque conferimenti al giorno". Lunedì, quando i cittadini sono arrivati in Consiglio con un rappresentante di Federconsumatori, all’ordine del giorno c’era un’interrogazione di Giovannini e Ferati Bujar (Forza Italia) sulle maxi bollette .I residenti hanno incontrato l’assessore al Bilancio, Lari, che ha assicurato "la massima disponibilità a cercare una soluzione". E anche Alia Multiutility fa chiarezza. "Come già annunciato a ottobre – dicono – il problema riguarda circa 120 utenze su 9.500, ovvero meno dell’1,3%. Queste hanno ricevuto importi superiori alla media, a causa di un numero elevato di conferimenti di indifferenziati. L’azienda ha inviato loro una lettera, invitandoli a un confronto e ha attivato tutte le azioni necessarie a risolvere la situazione".

Li.Cia.