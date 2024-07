Tari, previste agevolazioni per i più fragili

Confermate anche per il 2024 le agevolazioni Tari a Figline e Incisa. Ne possono fruire le famiglie con Isee basso o perdita di lavoro e alcune tipologie di imprese.

Nel dettaglio, per i nuclei familiari, riduzione dell’80% per Isee fino a 7.500 euro, 50% fino a 13 mila, 25% fino a 15.500. Per gli ha un componente con invalidità certificata, sconto dell’80% fino a 15.500 di Isee. Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre. Agevolazione del 50% per quelle famiglie in cui un componente ha subito provvedimenti di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione a partire dal 2023 e che nel 2024 si trovino ancora nella stessa situazione e con Isee sotto i 20 mila. Per le utenze non domestiche, -50% per i primi 3 anni di nuova attività nei centri storici di Figline e di Incisa e -20% per i locali "no slot", ossia senza le macchinette di gioco d’azzardo con vincite in denaro. Previsto l’abbattimento del 30% sulla parte variabile per chi ha certificazioni ambientali Iso 14001 o Emas e dell’80% sull’intera tariffa per cinema e teatri. In questi casi, va richiesta entro il 31 dicembre. Meno 25% per le aziende di servizi alla persona. Domande agli sportelli FacileFIV.

Manuela Plastina