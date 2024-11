Tappa del ’Lonewolf Tour’ . Il rapper MadMan in concerto

MadMan, uno dei rapper più stimati della scena attuale, arriva a Firenze. La musica di Pierfrancesco Botrugno, questo il vero nome, trova la massima espressione nella dimensione live. Ed è per questo che è imperdibile l’appuntamento di domani sera (ore 21) al Viper Theatre con ’Lonewolf Tour’, un live che arriva dopo l’uscita di ’Lonewolf’, disco in cui non mancano i contributi di amici e colleghi del calibro di thasup, Jake La Furia, Gemitaiz, Naska, Rik Rox & Mattaman. Il timbro e gli esercizi di stile di cui è capace sono il marchio di fabbrica di MadMan: lo hanno reso un unicum nel panorama rap italiano e gli hanno permesso di spingersi sempre oltre i limiti, rimanendo al contempo fedele a se stesso.