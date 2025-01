Tantissimi in piazza Duomo per Mr. Rain

Musica, divertimento e un messaggio di pace. Così è iniziato il 2025 della città. Dal palco di piazza della Signoria il sindaco di Firenze Sara Funaro ha lanciato un "messaggio di pace, a tutti i nostri cittadini l’augurio di un 2025 di gioia e soddisfazione". Poi un ringraziamento a "tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione, i nostri lavoratori, Muse, le forze dell’ordine, la polizia municipale, carabinieri, polizia e guardia di finanza, i vigili del fuoco, la protezione civile, il 118, i lavoratori che garantiscono la mobilità per chi stasera è qui, e la pulizia delle strade e delle piazze che ospitano queste belle feste", ha detto ancora Funaro.

Grande affluenza anche in piazza del Duomo, per l’evento con Mr. Rain, BowLand, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. In servizio tutta la notte 110 agenti di polizia municipale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, squadre e mezzi di 118 e protezione civile. Servizio straordinario di Alia Multiutility per l’intera giornata di martedì, durante tutta la notte e fino alla mattina di Capodanno, con 73 mezzi di raccolta e spazzamento, autisti e 139 operatori, ai quali è stata aggiunta una squadra per gestire eventuali emergenze fino alla mattina di Capodanno.

La mobilità dei partecipanti agli eventi del Capodanno 2025 a Firenze è stata garantita dalla tramvia in funzione tutta la notte più servizi aggiuntivi predisposti da At fino alle 2,30 per le linee bus. Circa 20.000 i passeggeri sulla tramvia durante la notte, 5.670 sui bus del servizio straordinario (1.630 sulla linea 6, 500 sulla 11, 1.450 sulla 14, 1.200 sulla 17 e 890 sulla 23).

Oltre agli artisti in piazza Signoria, gli eventi del Capodanno 2025 sono stati diffusi in tutto il centro: in piazza San Giovanni ‘Cori Gospel’ (‘Musart’) con ‘The Pilgrims’ e ‘Lara Johnson & the Black Voices’; in piazza Santissima Annunziata Jazz in Luce con Nino Buonocore e il suo quartetto, assieme al sassofonista Max Ionata; in Oltrarno itinerante Happy New Year on the Road (con ‘Music Pool’), con le bande Magicaboola Brass Band nelle vie di Santa Maria Novella e gli Zastava Orkestar in Oltrarno.