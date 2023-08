"Taglio di alberi sani a Soffiano in un terreno privato" Il Comune: "Sono piante infestanti"

A Soffiano, "più di 20 alberi sani tagliati in un solo giorno": un "ennesimo scempio del verde cittadino". Così in una nota il gruppo M5s di Palazzo Vecchio che afferma: "Insorgono i residenti di Soffiano, che con il comitato Cittadini per Firenze art.21, si scagliano contro il taglio di una ventina di alberi avvenuto in un solo giorno in un’area privata tra via Guido da Siena e via del Filarete". "Abbiamo ricevuto una segnalazione - spiega il capogruppo M5s Roberto De Blasi - da parte di cittadini, che non capiscono le motivazioni per le quali è stata abbattuta in poche ore una ventina di piante". "Erano infestanti": replica il Comune. "Il Regolamento del patrimonio arboreo che disciplina anche i tagli in aree private non prevede autorizzazioni per questa specie".