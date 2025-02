Synlab aprirà un nuovo centro nell’ex Manifattura Tabacchi

Aprirà le porte a settembre il nuovo Centro medico Synlab Manifattura Firenze, il più grande realizzato dal gruppo Synlab in Italia. "Meno di 2 anni fa posavamo la prima pietra di questo ambizioso progetto che tra qualche mese aprirà le porte ai cittadini fiorentini e non solo, nei tempi previsti. Sarà un luogo accogliente, funzionale e inclusivo che si prenderà cura della salute dei fiorentini, grazie all’eccellenza medica di Synlab e in collaborazione con il servizio sanitario pubblico".

Così Andrea Buratti, Ceo di Synlab Italia, ha commentato l’avanzamento dei lavori e le novità che interessano il nuovo polo della salute, nel corso di un evento di presentazione. Il centro sorgerà all’interno del nuovo building Bulk di Manifattura Tabacchi.

Dei 4 piani realizzati per un’offerta completa di percorsi multidisciplinari ambulatoriali, uno sarà riservato alla radiodiagnostica avanzata, con strumentazione ad elevatissima tecnologia, tra cui risonanza magnetica ad alto campo, Tac, mammografia e molto altro. Nel centro sono previsti inoltre: 40 ambulatori per prestazioni e visite specialistiche nelle principali branche; una parte dedicata alle analisi di laboratorio e un’area alla diagnostica endoscopica, dove poter eseguire, fra le altre, colonscopie e gastroscopie.