"Svuotacantine" Iscrizioni aperte

Lo Svuotacantine torna in due appuntamenti. Il mercatino "fai da te" dei cittadini si terrà in piazza dei Mezzadri a Caldini sabato 20 maggio e domenica 11 giugno a Fiesole, piazza Mino dalle 9 alle 19. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco Fiesole, che ha già curato le edizioni precedenti, dove si è sempre registrato il tutto esaurito. Per poter partecipare con i propri banchi è necessario essere associati alla Pro Loco. Per iscrizioni e informazioni sui posti disponibili telefono: 3311088989 [email protected]