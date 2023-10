Svuotacantine a Bagno a Ripoli: Come Iscriversi e Partecipare

Nuovo appuntamento con lo Svuotacantine a Grassina organizzato dal Cat. Il mercatino dell’usato a cielo aperto sarà domani al parcheggio della Casa del Popolo di Grassina in via Bikila: dalle 8 alle 18,30 sarà possibile acquistare e vendere tutto ciò che esubera dalle proprie case, cantine o garage: un modo per liberarsi da cose inutili, ma ancora usabili. Per prenotare un spazio, www.catgrassina.org o tel. 055.646051.

Festa patronale

alla Misericordia

Fine settimana di festa patronale alla Misericordia di Antella. Oggi dalle 15,30 nel giardino davanti alla sede, esposizione dei mezzi, dimostrazione di manovre salvavita di primo soccorso, animazione, giochi e merenda per bambini. Domani il vescovo emerito Mario Meini presiederà alle 16,30 nella Pieve dell’Antella il solenne Pontificale, seguito alle 17,30 dalla processione. Dalle 8 alle 12,30 saranno distribuiti i panellini benedetti.