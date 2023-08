Sventa furto a Porta al Prato Ex poliziotto oggi al consolato riesce a bloccare il ladro

Sventata rapina in via Pierluigi da Palestrina, zona Porta al Prato. A blocccare il ladro è stato Artiom Mikhed (nella foto), ex poliziotto impiegato nel personale di sorveglianza del Consolato dell’Uzbekistan. Il tentativo di furto si è concluso con l’arresto di un egiziano - già conosciuto alle forze dell’ordine – proprio davanti alla sede del Consolato, mentre stava cercando di forzare lo sportello di un’auto per introdursi all’interno e, presumibilmente, rubare il mezzo o gli oggetti in esso contenuti. Ma Mikhed, sentendo alcuni rumori sospetti, è uscito in strada e ha bloccato il malintenzionato, che ha comunque opposto resistenza.

Nel frattempo veniva allertata la polizia e due volanti sono arrivate sul posto nel giro di pochi minuti. In una sacca della bicicletta utilizzata dal ladro per spostarsi in città, sono stati rinvenuti alcuni materiali utili allo scasso, oltre ad altri oggetti presumibilmente sottratti nel corso della stessa mattinata in altre case o auto della zona. Il personale del consolato ha subito provveduto alla denuncia all’autorità giudiziaria. "Il tentato furto di questa mattina – commenta Leonardo Comucci, console onorario dell’Uzbekistan – è l’ennesima riprova di un problema ormai evidente: quello della sicurezza nella zona di Porta a Prato; i furti messi a segno sono talmente frequenti da aver costretto il nostro consolato a dotarsi di personale di sorveglianza per garantire la sicurezza della sede diplomatica".