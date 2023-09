Surf, rockabilly e aria anni ’50 all’Ultravox

Atmosfera grease con lo Hound Dog Festival: da oggi a domenica all’Ultravox del Parco delle Cascine, tre giorni di autentico rock’n’roll, surf, rockabilly e atmosfere anni ‘50. Concerti ma anche scuola di ballo, barber shop, tattoo shop, auto d’epoca, memorabilia e molto altro. Tutto a ingresso libero, con Dr. Feelgood di Virgin Radio a condurci tra un evento e l’altro. Il live d’inaugurazione oggi (dalle 17) è nel segno del rockabilly, con Blasco & His Bottle Rockets, seguiti dal black rock’n’roll dei Basement Boppers. Tra un concerto e l’altro, la consolle è nelle mani di Dj Little. Dalle 21,30 spazio a Twist & Shout, evento vintage itinerante che sorprende e diverte migliaia di fan in tutta Italia.

Domani, sempre dalle 17, surf garage di Zako e rock’n’roll di Dome La Muerte Exp. Da non perderei il concerto dei Johnny Clash, che rivisitano il repertorio Clash in chiave outlaw country. Si continua con il western swing del Lovesick Duo e si chiude con le atmosfere honky tonk dei Rockin’ Bonnie Western Bound Combo. I dj-set sono affidati a Redmoon e Sandrino.

Il gran finale di domenica 3 settembre inizia alle 14. Tra gli ospiti, gli Urban Cowboys di Marco Di Maggio e Riccardo Dellocchio. Sul palco anche Sylvia Sands & The Burning Flames, Newtones, Fabrizio Berti Jug Band e Bop Meters.