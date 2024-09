Sulle strade e le piazze della Resistenza. Sette itinerari guidati dagli studiosi

Le strade della Resistenza e della Liberazione sono luoghi parlanti, nuovi testimoni e scrigni di memoria, soprattutto ora che l’epoca dei testimoni diretti si avvia alla fine. Luoghi sempre più indispensabili per trasmettere alle nuove generazioni, e non solo, la consapevolezza dell’importanza di questa pagina del passato.

E proprio in occasione dell’80° anniversario della Resistenza e della Liberazione della Toscana e grazie al contributo del Consiglio regionale, l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea promuove un nuovo progetto di trekking urbano rivolto alla cittadinanza e alle scuole.

Sette itinerari fra i quartieri del centro storico e delle periferie della città alla scoperta dei luoghi segnati dagli effetti della guerra e teatro delle scelte e delle azioni della Resistenza a cura della collaboratrice dell’Isrt Giada Kogovsek e del direttore Matteo Mazzoni, in collaborazione con le guide turistiche dell’associazione culturale Regola d’arte. I passi dei partecipanti seguiranno le orme di coloro che liberarono la città strada per strada. La battaglia di Firenze, iniziata l’11 agosto con i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, la Martinella, che chiamò la popolazione all’insurrezione a fianco del Comitato di Liberazione Nazionale, si combatté allo Stadio e a Sant’Ambrogio, a piazza Dalmazia e Oltrarno, alla Fortezza e alle Cure, fino a Careggi. E gli itinerari curati dall’ISRT, della durata di 2 ore, raccontano tutto questo. Si comincia venerdì 20 settembre alle 15,30 con il trekking “Oltrarno: fra guerra e insurrezione”, sabato 21 alle 10 “Manifattura Tabacchi e Ponte di Mezzo: la lotta della Resistenza”, venerdì 27 alle 15.30 “Stadio e Campo di Marte: la guerra in città”, sabato 28 alle 10 “Sant’Ambrogio: storie di Resistenza”, venerdì 4 ottobre alle 15,30 “Piazza Dalmazia – Stabilimento chimico farmaceutico: la guerra in città”, sabato 5 alle 10 “Oltrarno: fra guerra e insurrezione” e infine venerdì 11 alle 15,30 “Mugnone: dalla Fortezza a Le Cure, la seconda linea della battaglia di Firenze”. Gli stessi itinerari sono in programma anche per le scuole del territorio, tra ottobre e novembre, ed è previsto un convegno didattico a conclusione del progetto, rivolto alle scuole il 16 dicembre al Cinema La Compagnia. Per gli itinerari la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: [email protected].