Sulle ali della musica La terra sognata dei Bowland al Teatro Romano di Fiesole

di Rossella Conte

Da X Factor Italia a Fiesole. Domani alle 21.30, sotto i riflettori del Teatro Romano, si esibiranno i Bowland, il progetto musicale nato a Firenze da tre amici, Saeed Aman, Peijam Fa e Lei Low, che si sono incontrati a Teheran ma che trova le sue radici in uno spazio dove atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy. "BowLand" in persiano significa "alto". É un viaggio, un’ascesa, una terra sognata e sognante dove i tre ragazzi sono approdati, senza averlo pianificato.

"Accanto ai grandi successi sul palco di Fiesole porteremo tante novità tra cui per la prima volta il nostro nuovo singolo del prossimo disco che uscirà in autunno, Look at Me, e un canzone Dokhtar-e Iran (che significa figlia dell’Iran) dedicata alla rivoluzione Donna Vita e Libertà" sottolinea Saeed Aman. Un grande ritorno quello dei Bowland che fa seguito allo stop dovuto alla pandemia. "Siamo emozionati di poter presentare il nostro nuovo singolo – prosegue -. Il concerto sarà anche un modo per portare il nostro messaggio di solidarietà a chi sta lottando in Iran. Siamo musicisti, la nostra forza è la musica".

Un successo che comincia nel 2017 quando esce Floating Trip, primo album della band, una somma delle influenze artistiche del loro percorso maturato negli anni - dai Gorillaz ai Portishead, passando per le Cocorosie e Nicolas Jaar. Tracce le cui parole sono diretta conseguenza della musica, origine primaria; pezzi che portano dentro un’innata radice mediorientale, ma che di stereotipo o di definizioni forzate non hanno nessuna parvenza. Nel 2018 conquistano e rapiscono il pubblico italiano partecipando al programma televisivo X Factor Italia, affrontando un percorso che li vedrà confrontarsi, puntata dopo puntata, con cover italiane ed internazionali, mantenendo però invariati la forte personalità che li contraddistingue e i propri colori. Approderanno dunque alla finale al Mediolanum Forum di Milano. Anche il 2019 è stato un grande anno per i BowLand. La band è stata in tour in tutta Italia con una serie di show sold out e si è esibita per la prima volta in concerti europei in agosto: Sziget Festival a Budapest e Barrakud in Croazia. A giugno 2019 ha partecipato al suo primo Ted Talk al TedX Vicenza, offrendo spunti interessanti circa il modo non convenzionale di fare musica che i BowLand prediligono.

Nel gennaio 2020 i Bowland partecipano all’Eurosonic Festival di Groningen. Dopo un periodo di stop, il gruppo è tornato a giugno 2021 con il singolo What If, uscito per INRI e Artist First, canzone d’amore atipica dalle atmosfere oniriche e fluttuanti, inaugurando un nuovo percorso discografico che si è consolidato con il singolo Am I Dreaming, carico di intime suggestioni. I biglietti sono in vendita nei punti vendita del circuito regionale Box Office www.boxofficetoscana.itpunti-vendita e presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole.