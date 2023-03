Studenti inglesi e francesi tra i banchi del Ghiberti

Scambio con ragazzi di licei francesi ed inglesi, un’esperienza internazionale che parte oggi per gli studenti della scuola Ghiberti, dell’istituto comprensivo di Pelago. "Il progetto - dice Elena Bargellini, collaboratrice della dirigente scolastica - si intitola ‘L’Europa siamo noi’ e intende avviare una progettazione europea continuativa, che possa radicarsi nel tempo". Da oggi e fino al 9 marzo Pelago accoglierà le scolaresche di due scuole francesi - il collège Alphonse Silve di Monteux ed il collège Voltaire di Sorgues, alle porte di Avignone - e un gruppo di studenti inglesi della Chancellor’s schooldi Hatfiel, località a circa dieci chilometri da Londra. Gli alunni francesi - in tutto 48 - saranno accompagnati da otto docenti di varie discipline, coordinati dalle insegnanti d’italiano Carole Monteleone e Murielle Caserta Morgese. Gli studenti inglesi (quaranta) saranno nella scuola lunedì 6 e martedì 7 marzo, accompagnati da una ex assistente di lingua dell’istituto, Anna Cooper-Lloyd, oltre che dal responsabile del dipartimento d’italianistica della scuola inglese. Un vero e proprio campus multilinguistico, che coinvolgerà tutta la scuola con l’idea di dare ai ragazzi una concreta consapevolezza della dimensione europea degli apprendimenti e della comune appartenenza. Tra le attività condivise, un concerto e la creazione di un murales.

Leonardo Bartoletti