Studenti fuori sede. Mano tesa Humanitas

HumaniCampus, riaperto il bando per un posto letto vacante. Dall’1 gennaio, in camera doppia sarà disponibile un posto per studenti fuorisede. HumaniCampus è il progetto Humanitas in collaborazione con Udu Firenze Sinistra Universitaria che offre alloggi gratuiti a studentesse e studenti non residenti nella città metropolitana di Firenze sulla base di requisiti ISEE, ISPE e distanza del proprio luogo di residenza dalla sede Universitaria. Il progetto vuole essere una concreta risposta al problema del caro affitti e della carenza di posti alloggio. A questo scopo beneficiari si impegnano in circa 100 ore trimestrali di attività all’interno dell’associazione, principalmente garantendo i servizi di ambulanza e conseguendo un certificato di soccorritore di secondo livello.