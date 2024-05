Studenti archeologi per un giorno. Il percorso alla casa della natura

Giovani archeologi crescono. Almeno per un giorno. I ragazzi e ragazze delle seconde, sezioni A, B e C, della scuola secondaria di primo grado Brogi dell’Istituto Comprensivo 3, infatti, oggi saggeranno le loro competenze in questo ambito nell’area della Casa della Natura di Quinto Basso trasformata, per l’occasione, in una serie di inediti siti archeologici. L’appuntamento, molto atteso dai ragazzi, arriva in realtà dopo un lavoro accurato di studio sulla ricerca archeologica, la costruzione degli attrezzi per lo scavo e l’uso della bussola. Per l’evento conclusivo, questa mattina, gli studenti, divisi in gruppi raggiungeranno con una attività di orienteering l’area di scavo dove saranno coinvolti nell’avventura dello scavo simulato. Il percorso è stato possibile grazie alla professoressa Vania Milani, archeologa e antropologa, membro attivo del Gruppo Nazionale di Ricerca Mce (Movimento di Cooperazione Educativa) "Storia e Territorio Lando Landi", che ha proposto il progetto per promuovere le potenzialità di tutti gli alunni e a costruire una comunità che,, possa sostenere con il suo apporto l’innovazione delle pratiche educative. L’iniziativa si colloca nell’orizzonte più vasto del Progetto di cittadinanza e Costituzione promosso dal professor Stefano Oliviero dell’Università di Firenze e realizzato nel corso di questo anno nelle scuole dello stesso Istituto Comprensivo 3: Memorie. Luoghi, oggetti, identità. Costruire percorsi educativi e didattici tra scuola università e territorio".

S.N.