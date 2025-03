"Strumenti urbanistici per salire a 55mila"

Obiettivo 55mila. Ma soprattutto, l’obiettivo della sindaca Sereni è quello di rafforzare il senso di comunità. "Vogliamo costruire una comunità coesa – ha detto Sereni – inclusiva, in grado di rispondere alle esigenze delle giovani famiglie e di offrire opportunità di sviluppo e benessere per tutti. I nostri strumenti urbanistici sono già impostati per il raggiungimento dei 55mila abitanti. È un traguardo del nostro programma, in cui è delineata una nuova politica abitativa. Concentreremo il nostro impegno per la casa sull’edilizia pubblica e su chi rischia di restare escluso dal mercato immobiliare. Pensiamo anche a interventi specifici per le giovani coppie. Essenziale poi il social housing, per rispondere al problema dell’accesso alla residenza da parte dei giovani lavoratori. Con la collaborazione di Casa spa, abbiamo avviato la creazione di un piano casa che sarà pronto entro fine anno e che sarà fondamentale per delineare i nuovi piani urbanistici. Incrementeremo anche i servizi educativi e di supporto alle famiglie, in particolare con l’ampliamento dell’offerta di nidi e progetti per la fascia 0-6, per favorire la permanenza nel nostro territorio".