Striscione per Ilaria Salis. Il Quartiere 5 in campo Il Consiglio di Quartiere 5 approva una mozione di solidarietà per Ilaria Salis, chiedendo il rispetto dei suoi diritti umani mentre è prigioniera in Ungheria. Si invita il presidente a esporre uno striscione simbolico per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti delle persone.