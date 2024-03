Barone, lo striscione fuori dal San Raffaele: “Joe non mollare!”

Milano, 18 marzo 2024 – “Joe non mollare!”. Sono queste le parole apparse su uno striscione affisso fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove da domenica 17 marzo è ricoverato in gravi condizioni Joe Barone.

È grande in queste drammatiche ore il sostegno dei tifosi viola, ma non solo, per il direttore generale della Fiorentina colpito da un grave malore poco prima dell’inizio della partita contro l’Atalanta.