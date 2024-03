Joe Barone ricoverato, le condizioni restano critiche: “Funzioni vitali supportate dai macchinari”

11:27

Matteo Renzi: "Forza amico mio, non mollare"

"Ieri doveva essere una giornata di calcio per i tifosi della Fiorentina. Purtroppo un malore ha colpito il DG della Fiorentina, Joe Barone, che sta vivendo ore delicatissime al San Raffaele di Milano. Non ci sono parole. Solo preghiere per chi crede. Forza amico mio, non mollare. Siamo tutti con te". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella e-news.