“Mi sento male”. Ore 15:24, inizia il dramma Joe Barone: “Presto, serve un’ambulanza”

Milano, 18 marzo 2024 – Domenica 17 marzo 2024. Sono passate da poco le 15 quando al Devero Hotel di Cavenago Brianza scatta l’allarme. Il tecnico viola Vincenzo Italiano e la squadra stanno per cominciare la riunione tecnica prima della partenza con il pullman alla volta del Gewiss Stadium per la partita Atalanta-Fiorentina. Ma tutto si ferma.

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina (Foto Garavaglia/Alive)

Domenica 17 marzo

Ore 15:24. Joe Barone si sente male. Il direttore generale della Fiorentina chiama al telefono il direttore sportivo Daniele Pradè per chiedere aiuto e farsi mandare un medico. Scatta la telefonata al 118, “Presto, serve un’ambulanza”. Dopo poco arrivano i soccorsi, ma Barone sarebbe già in arresto cardiaco.

Ore 16:10. L’ambulanza entra al Pronto Soccorso del San Raffaele. Barone viene ricoverato in terapia intensiva.

Ore 17:03. La Lega Calcio fa sapere che la partita tra Atalanta e Fiorentina è rinviata a data da destinarsi.

Ore 17:30. Arrivano in ospedale Vincenzo Italiano e alcuni giocatori della Fiorentina, tra cui Milenkovic e il capitano Biraghi, ma anche Belotti, Barák, Mandragora, Christensen e Terracciano. Ci sono anche il direttore Daniele Pradè, il direttore tecnico Nicolàs Burdisso e il direttore comunicazione Alessandro Ferrari. Più tardi arriva anche l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo.

Ore 18:45. Il resto della squadra lascia la città e riparte, chi verso Firenze, chi verso altre destinazioni legate alle sedi dei ritiri delle nazionali.

Ore 20:45. Al San Raffaele arriva la moglie Camilla, partita da Firenze appena appreso della notizia.

Ore 22. Arriva il comunicato ufficiale della Fiorentina: “Il direttore generale Joe Barone è ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica del San Raffaele diretta dal professor Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Barone è trattato con le terapie più avanzate a supporto della funzione cardiaca”.

Lunedì 18 marzo

Ore 12:12. Il nuovo bollettino medico: “Acf Fiorentina comunica che il dg Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".

Ore 15:47. I familiari di Joe Barone, a partire dalla moglie Camilla, hanno lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano. La situazione del direttore generale resta grave, ma stabile.