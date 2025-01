Stretta sulle auto abbandonate. Scatta la rimozione vicino a scuola

Le segnalazioni dei residenti in zona da tempo si sprecavano per una serie di veicoli parcheggiati da molto nell’area di sosta di via delle Rondini, a poca distanza dalla scuola secondaria di primo grado Cavalcanti, oltre che per la presenza di carcasse di altri mezzi. Segni evidenti e ben visibili di degrado. Finora le proteste non avevano avuto riscontro concreto ma ieri mattina la polizia municipale (su impulso anche dell’assessorato all’Ambiente e di quello alla Mobilità) è intervenuta nel parcheggio, privato a uso pubblico, facendo rimuovere tre automobili, una moto e un autocarro. Tutti mezzi senza assicurazione ed è stato proprio questo particolare a poter innescare la rimozione: il nuovo Codice della Strada, infatti, stabilisce che i veicoli, moto e gli altri mezzi non possano stazionare in strada senza essere in regola con il pagamento della polizza assicurativa. Novità che ha permesso ai vigili di poter agire mentre, fino all’entrata in vigore del nuovo Codice, sarebbe stato molto problematico intervenire in un’area privata, anche se utilizzabile per il parcheggio.

I proprietari dei mezzi rimossi, trasferiti nella Depositeria comunale, saranno contattati e dovranno accollarsi le spese, comprese quelle assicurative. Non sono invece state trasferite ancora le carcasse delle auto per le quali è stata disposta la comunicazione ai proprietari perché procedano allo smaltimento. Se così non sarà interverrà il Comune stesso addebitando però i costi agli intestatari dei mezzi. Intanto, in attesa di questo ulteriore atto, sui gruppi Facebook dedicati a Sesto Fiorentino l’intervento di ieri è stato ampiamente apprezzato da chi aveva sollevato il problema con l’auspicio, da parte di residenti in altre zone, che i controlli con collegate rimozioni possano spostarsi anche in quartieri diversi di Sesto.

Sandra Nistri