Stratagemma. Giochi e passione

Oggi andiamo a 30 metri dal Duomo di Firenze, nello storico Palazzo Incontri, alla libreria Stratagemma, nata nel 1988 in via Giusti, poi spostata in via degli Alfani, e infine nel ‘93 nell’attuale sede, in via dei Servi 15/R. Ci facciamo raccontare la sua storia da Mirella (il passato) e da Florian (il presente). Mirella, una delle due fondatrici: "Da appassionata ante litteram di giochi da tavolo, ho scoperto il gioco di ruolo imbattendomi in Dungeons & Dragons, e da questa scoperta incidentale da lì a poco è nata l’idea di inventarmi “commerciante di giochi“ e fare della mia simpatica passione per il gioco un lavoro. Ci credevo fortemente. Conobbi Eva, mia socia per 18 anni: nessuna di noi aveva esperienza, eravamo due giovani donne che lavoravano in un settore prevalentemente al maschile. Stratagemma è partita da un piccolo fondo di 27 mq di superficie, tutta dipinta e arredata avanza tempo da noi due. Nel dicembre 2011 ho lasciato Stratagemma in buona salute e in buone mani… esattamente come si fa con un figlio, dopo averlo cresciuto e amato. Così è stato, e ringrazio Florian, Andrea, Matteo e tutti gli altri che continuano a fare la storia del gioco di ruolo a Firenze attraverso Stratagemma, con tanto affetto e dedizione!". Adesso tocca a Florian, nato nel 1973: "La libreria specializzata Stratagemma nasce il 22 ottobre 1988 dall’idea di due belle e giovanissime donne poco più che ventenni, Mirella ed Eva. Forse l’unico caso al mondo negli anni ‘80 di negozio per nerd aperto e magistralmente gestito solo da donne. All’epoca dell’apertura ero un 16enne, cliente appassionato di letteratura e giochi fantasy, metallaro e amante dei fumetti, e ricordo con piacere i brividi di emozione che mi percorrevano ogni volta che potevo andare “allo Strata“. Avevano anche un tavolo che mettevano a disposizione dei gruppi di gioco, e c’era sempre qualcuno che lo occupava, urlante di gioia mentre interpretava qualche eroe in azione… Un’atmosfera magica. In breve tempo maturai la convinzione che Stratagemma fosse come un tempio: della lettura, del gioco, del piacere nello scambio intellettivo, della scoperta interstellare, un luogo totalmente inclusivo che non poneva limiti alla fantasia e metteva in contatto persone simili: i frequentatori del tempio. La mia collaborazione con Stratagemma comincia nel ‘96, da collezionista compulsivo. Alla fine del 2007 mi viene proposto di acquistare il negozio in società con Yuka Sato, una giovane giappo-fiorentina arrivata in città con la famiglia nel ‘90, all’età di 10 anni. (Anche io sono per metà extracomunitario, cioè cittadino svizzero). Così cominciò la nostra avventura. Nel 2014 fa il suo ingresso il terzo socio, Andrea Marmugi, che dà una grandissima botta di fresca energia ed entusiasmo a tutti, anche sviluppando l’idea di scrivere e editare giochi di ruolo. Nasce così lo spin off del negozio, la Stratagemma Edizioni, che ha ad oggi al suo attivo 5 titoli. Nel 2023 Yuka Sato esce dalla società per una scelta di cambiare vita, e comunica la notizia su Facebook con una foto di lei con le mani giunte che si inchina, in puro stile giapponese, a salutare con deferenza il tempio: un’immagine molto forte che ha commosso più persone. Adesso, la memoria storica del negozio, che il 22 ottobre 2023 ha compiuto 35 anni, è il sottoscritto. Stratagemma è un luogo di incontro e di scambio, dove tutti devono sentirsi a proprio agio per come sono, accomunati da ciò che li appassiona, liberi di esprimersi. Sono in molti a pensare che senza queste possibilità, il mondo sarebbe più triste".