I resti dell’auto di scorta della strage di Capaci agli Uffizi: i turisti si fermano per omaggiarla

Firenze, 26 maggio 2023 – La Polizia di Stato ha reso omaggio oggi, al piazzale degli Uffizi a Firenze, alle vittime della strage dei Georgofili di cui ricorre il 30esimo anniversario: nell'area è stata posizionata anche la teca contenente la 'Quarto Savona 15', i resti dell'auto di scorta della strage di Capaci del 1992. Sarà visitabile fino a domenica.

La commemorazione, partita dal piazzale degli Uffizi, è arrivata poi nel luogo dove si consumò l'attentato del 1993. Tra i presenti l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il questore di Firenze Maurizio Auriemma e Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio, assassinato nella strage di Capaci. Montinaro è anche presidente dell'Associazione 'Quarto Savona 15'.

La commemorazione di fronte ai resti dell'auto della scorta (New Press Photo)

Hanno partecipato anche il senatore Paolo Marcheschi e il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo.

Tanti i turisti che, nel viavai di un giorno che è solo apparentemente normale per Firenze, si fermano per rendere omaggio alle vittime della strage di Capaci, in ricordo anche dei morti della strage di via dei Georgofili.

«Poter mettere la 'Quarto Savona 15' che per noi è il sacrario della Polizia di Stato nel piazzale degli Uffizi accanto a via dei Georgofili significa dare un messaggio concreto di ricordo, memoria, rispetto - ha detto Auriemma -. Dobbiamo prendere esempio da queste persone che hanno sacrificato la loro vita per difendere il nostro Paese e garantire libertà e democrazia». «È una giornata emozionante che non serve solo a costruire memoria ma pure a comprendere», ha aggiunto Mazzeo.