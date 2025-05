Strade al confine, abbandono totale: "Tratti mai puliti, è pericoloso"

Chi si occupa della manutenzione del verde nelle strade pubbliche, in particolare quelle di confine? La denuncia del presidente del Movimento Popolari Toscani Europei (PTE) supera le frontiere comunali e sfora in quelle dei "vicini".

"Per chi in questi giorni passa con l’auto attraverso molti tratti stradali tra i Comuni di Rignano e Bagno a Ripoli – dice Banchi, rignanese di cittadinanza, ma con un passato da consigliere regionale e tuttora attivo politicamente in tutta la Toscana col suo partito -, sembra di essere in mezzo a prati selvatici invece che su vie di comunicazione particolarmente trafficate".

Su praticamente tutte le strade che attraversano il territorio di Rignano e quello di Bagno a Ripoli, "c’è una totale mancanza di pulizia di gran parte dei percorsi".

Porta come esempio "quasi tutti i tratti, salvo poche eccezioni delle strade provinciali SP 90 di Rosano nonché la SP 89 che si innesta nella SP 1 e che porta a San Donato in Collina.

Un po’ ovunque la vegetazione "supera addirittura il guard rail e non di rado copre i catarifrangenti laterali nonché la segnalazione verticale".

Una condizione che non è solo un problema di decoro, "quanto di sicurezza". E per questo urge subito un intervento: "C’è una doppia responsabilità che va risolta quanto prima: i Comuni interessati e attraversati dalle strade di competenza provinciale, devono fare la voce grossa con la Città metropolitana perché ponga urgente rimedio al problema" sistemando il verde a bordo carreggiata.

C’è anche un danno di immagine, secondo il presidente del PTE: "Consegniamo ai numerosi visitatori e turisti un biglietto da visita non dignitoso".

M.P.