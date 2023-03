Storia vera di una 11enne sotto il regime talebano

Martedì alle 21,15 alla Casa del Popolo sarà proiettato "I racconti di Parvana": basato sul romanzo "Sotto il burqa" di Deborah Ellis, il film d’animazione racconta la storia di una 11enne cresciuta sotto il regime talebano nella Kabul del 2001. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, la giovane mette a rischio la propria vita per salvare la sua famiglia. La proiezione è un modo per sensibilizzare contro ogni forma di violenza e discriminazione e sulle lotte delle donne iraniane e afghane per i diritti.