"Stop guerre". Il dibattito Anpi oggi all’Auser

"Fermare la guerra prima di tutto": è questo imperativo il titolo dell’incontro-dibattito organizzato da Anpi Sesto per questo pomeriggio, alle 16, alla sede Auser in via Pasolini 101. Al dibattito parteciperanno il sindaco Lorenzo Falchi, il professore di relazioni internazionali Rodolfo Ragionieri, Alice Pistoiesi di Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, Gianni Toma vice presidente COSPE e Leone, volontario di Operazione Colomba. Coordina Isabella Becucci Anpi Sesto Fiorentino. Ingresso libero.