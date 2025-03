Stelle di Vicchio, premi e sorrisi. Con le eccellenze dello sport

Nei giorni scorsi al teatro Giotto si è tenuta la serata ’Stelle di Vicchio’, pensata dall’amministrazione comunale per dare un riconoscimento ai rappresentanti di associazioni e società sportive che quotidianamente lavorano e danno la possibilità a centinaia di ragazzi e ragazze, giovani atlete e atleti, di praticare le loro discipline preferite. Molte le società che hanno partecipato alla serata, tra le quali la Pugilistica Giotto, la Asd Sandro Vignini, la Mugello Volley, la Mugello Basket, la Alambrado Danza Mugello, la Mugello Bike e il Tennis Club Terra Rossa.

"Abbiamo avuto - spiega il sindaco Francesco Tagliaferri - la possibilità di ringraziarli per la fondamentale presenza nel nostro territorio e di farci raccontare le varie attività trascorse nel precedente anno, insieme alle loro ambizioni future. Registriamo - continua - anche una positiva predisposizione all’apertura nei confronti del territorio, con collaborazioni che sono già in essere con altre realtà del Mugello. Una lungimiranza che deve essere di spunto anche per la vita delle nostre amministrazioni".

La serata è stata anche occasione per una menzione agli atleti e atlete locali che nel 2024 hanno raggiunto importanti obiettivi: tra loro Pietro Lilli, Marco Iacobone e Valentino De Domenicis nel karting, Arianna Sardi e Mauro Posarelli nella pugilistica.

Nicola Di Renzone