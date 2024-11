Stefano Ricci alla conquista delle Ande. La collezione si presenta in Perù

CASTELFALFI (Firenze)

Messaggi culturali profondi e eccelsa qualità. Così la maison fiorentina Stefano Ricci, fondata dall’imprenditore-designer nel 1972 con la moglie Claudia Ricci, continua a raccontare la sua splendida realtà nello stile contemporaneo portando la collezione maschile autunno-inverno 2025-2026 a Machu Picchu in Perù, nella terra leggendaria e misteriosa del popolo Inca, in una Madre Natura ancora incontaminata dove vivono ancora tradizioni tessili arcane che molte similitudini hanno nella qualità con l’Antico Setificio Fiorentino acquisito dal Gruppo Stefano Ricci nel 2010. E alcuni giorni fa a Castelfalfi nel resort superlusso della famiglia indiana Lohia, clienti e amici della famiglia Ricci da molti anni, dove il creativo ha presentato la suite Stefano Ricci La Rocca nella torre medievale del borgo tra Pisa, Siena e Firenze, è stata presentata la bellissima collezione che verrà lanciata durante il Pitti Uomo di gennaio 2025. Un’alta moda maschile per il gentiluomo moderno che sceglie di venire in Toscana e di alloggiare sontuosamente e a tutta natura a Castelfalfi che ha visto come ambientazione d’immagine il Perù, per una nuova tappa del viaggio magnifico di Stefano Ricci Explorer. Sessantasette look con gli scatti di Ami Vitale, bravissima fotoreporter e documentarista americana che con Filippo Ricci, direttore creativo del brand di famiglia, e il fratello maggiore Niccolò Ricci, amministratore delegato, si è spinta sulle vette andine. "E’ stata ancora una volta una missione emozionante, specie quando abbiamo visto il quipu, un monumento di fili e di memoria arcano che sostituiva coi suoi nodi in lana di alpaca la scrittura degli Inca, un alfabeto sconosciuto che è un viaggio nel tempo e nell’arte tessile che ci ha incantato. E poi la fierezza del popolo peruviano e i colori come il rosso cocciniglia o l’oro del manto della vicuna" racconta il direttore creativo Filippo Ricci.

La maison fiorentina continua a vivere un momento d’oro, grazie alla coerenza assoluta del fondatore che ha fatto dell’eccellenza la sua ragione di vita, appassionata. "Il 2024 consolida la crescita del Gruppo Stefano Ricci dopo la performance del 2023 con +43% sul 2022 _ racconta l’amministratore delegato Niccolò Ricci _ confermando le previsioni. Alla fine del terzo trimestre 2024 abbiamo avuto una crescita dell’11% con un fatturato a 174 milioni di euro rispetto ai 157 milioni di euro dello stesso periodo 2023. Risultati che arrivano dal Medio Oriente con crescita di ricavi a Dubai e con il completamento dello Sindalah Yacht Club by Stefano Ricci in Arabia. Continuiamo a investire e ringrazio i nostri 900 dipendenti. Per noi restano aree strategiche – continua l’ad _ il Nord America e l’Asia. In crescita l’Europa. Prossime aperture Montecarlo Mareterra, Ho Chi Minh e Washington".