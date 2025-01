La giornalista Stefania Battistini parla ai Rotary di Firenze

Firenze, 24 gennaio 2025 – È stata una delle prime voci a testimoniare gli orrori della guerra russo-ucraina. Non si contano i premi e le onorificenze di carattere nazionale e internazionale che la giornalista Stefania Battistini, inviata speciale del Tg1, ha ricevuto negli ultimi anni per aver seguito con attenzione e passione non comuni i principali fatti di cronaca riguardanti il nostro Paese, oltre ai conflitti in Armenia, Ucraina e, nella prima fase, il conflitto tra Israele e Hamas.

Ospite dell'incontro "Gli uomini in guerra. La vita dei civili"

Mercoledì scorso 22 gennaio Battistini è stata ospite dell’interclub rotariana “Gli uomini in guerra. La vita dei civili”, organizzata al St. Regis di Firenze dal Rotary Firenze Sesto Michelangelo presieduto da Luca Barretta, con la partecipazione dei Club Firenze Certosa di Ania Balducci e del Rotary Scandicci di Roberta Confalonieri.

“Credo di aver scelto questo mestiere – ha spiegato la giornalista - anche per rispondere ad una richiesta di verità e, in parte, di giustizia. Per colmare quell’asimmetria di potere che riduce troppo spesso le vittime al silenzio. Per dare voce. La guerra in Ucraina come inviato speciale del Tg1 è stata tra le esperienze più drammatiche vissute in tutti questi anni di conflitti. Da una parte, l’emozione inevitabile di fronte all’orrore, alle fosse comuni, ai corpi torturati dalle truppe russe. Dall’altra, la necessità di mantenere lucidità e rigore scientifico. Se guardo alle foto della mia infanzia, rivedo i motivi per cui ho scelto di fare la giornalista, con papà che mi ha trasmesso il senso della scoperta e la mamma che mi ha insegnato l’importanza dell’indipendenza.”

Contributo alla parità di genere

“Stefania Battistini ha raccontato momenti e storie toccanti, grazie anche alla proiezione di alcuni filmati – ha commentato il presidente Barretta -. Ho voluto dedicare la serata a tutte quelle donne che con coraggio e determinazione sono riuscite a ribellarsi ad ogni forma di violenza. E un contributo importante, proprio con la sua carriera, lo ha dato Stefania Battistini, che ha realizzato per Rai Storie e Rai Cultura "Soffitto di cristallo", trattando temi riguardanti la parità di genere, convinta che la diffusione dell'informazione sia strumento importante per contrastare la violenza contro le donne.”

Libro su esperienze in Ucraina

Durante l’incontro Battistini ha parlato anche del suo libro "Una guerra ingiusta. Racconti e immagini dall'Ucraina sotto le bombe." Moderatrice la giornalista Anna Balzani.

Caterina Ceccuti