Statua del Nettuno danneggiata, lo sdegno dell’esperto: “L’avevamo restaurata nel 2018”

Firenze, 5 settembre 2023 – «L’avevamo restaurata di tutto punto nel 2018..." Tommaso Muccini è l’architetto delle Belle Arti di Palazzo Vecchio responsabile della manutenzione dei monumenti della città. E nel corso degli anni ha visto crescere in maniera esponenziale l’assalto al patrimonio artistico, fra selfie, bravate o anche solo gesti portafortuna, tipo lancio delle monetine che, anche loro, causano danni da rimediare.

Architetto Muccini, ci risiamo. Stavolta è toccato alla Fontana del Nettuno, il Biancone.

"Purtroppo i sensori non ce l’hanno fatta a dare l’allarme al momento dell’ingresso nella fontana, ma solo all’uscita. Almeno è stato individuato".

Quando farete il restauro?

"Ormai aspettiamo ottobre, che è il mese della manutenzione programmata di ogni anno per eliminare le patine biologiche. Per intervenire infatti abbiamo bisogno di svuotare la vasca, altrimenti non arriviamo al carro e alle zampe del cavallo".

Ma non avete pensato di proteggere la fontana con balaustre più alte?

"No, perché sarebbe un danno alla visibilità del monumento, un elemento di disturbo per chiunque guardi la fontana. Se mai dovremo tarare i sensori in maniera ancora più sofisticata per far scattare subito l’allarme".

Il turista salito sul Nettuno

Attualmente come funziona?

"C’è un sistema di sorveglianza collegato alla polizia municipale dentro Palazzo Vecchio, che interviene non appena scatta l’allarme. C’è persino un altoparlante che avvisa di uscire subito dal monumento. Ma purtroppo i falsi allarmi sono tanti, perché scattano con i piccioni, i flash delle macchine fotografiche e a causa di tanti altri agenti esterni che non è semplice controllare".

Stavolta, col turista tedesco che ha rotto lo zoccolo del cavallo, come è andata?

"L’imbecille è entrato passando davanti ai proiettori che illuminano la fontana, creando interferenza con i sensori".

Quanto costa la manutenzione annua?

"Circa 35mila euro e comprende revisione idraulica ed elettrica per il riciclo dell’acqua, pulizia dei marmi e dei bronzi dalle patine organiche, dai danni dei piccioni e delle monetine".

Danni delle monetine?

"Certo, le monete si bagnano e rilasciano ossido di rame, che macchia. Le leviamo di continuo a secchi. Vengono contate e consegnate alla polizia municipale che le dà in beneficenza alla Madonnina del Grappa. Che è l’unico aspetto positivo di questo rito dei turisti".