Il selfie insolito gli costa caro: maxi multa in piazza della Signoria

Firenze, 4 settembre 2023 – Ancora un esempio di assoluto disprezzo per le opere d’arte da parte di visitatori a Firenze. Un turista è infatti salito sulla statua di Nettuno in piazza della Signoria per un selfie.

Il turista salito sul Nettuno

Non ha provocato danni al capolavoro ma adesso dovrà pagare una sanzione. A riferire la vicenda è brevemente su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che scrive: "Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato".

Il sindaco aggiunge: "Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni".