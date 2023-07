Stasera a Barberino di Mugello, «I Marziani al mare» di Alberto Severi

Stasera alle ore 21, nei giardini del teatro Corsini a Barberino di Mugello va in scena lo spettacolo "I Marziani al mare" di Alberto Severi, con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, per la regia di Nicola Zavagli. Lo spettacolo, che fa parte del Festival "La rinascita della Bellezza", organizzato da Catalyst, racconta le smanie della villeggiatura di una coppia di lungo corso, Mara e Alvaro, alle prese con una vacanza da sogno nel ’73. In scena Beatrice Visibelli e Marco Natalucci. Info e prenotazioni: 055 841237.