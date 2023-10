Start cup Toscana, la finale è il 16 ottobre

Firenze, 10 ottobre 2023 – E' il momento della finale della Start cup Toscana, la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca. L'ultimo atto è fissato il 16 ottobre dalle 9,30 in piazza Martiri della Libertà 33 a Pisa, alla Scuola Superiore Sant'Anna, che per l'edizione 2023 coordina l'intera manifestazione, come di consueto finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana con la cura del suo Ufficio regionale di trasferimento tecnologico. Nell'organizzazione di Start cup Toscana - che si si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani - sono coinvolte tutte le Università e le Scuole superiori universitarie toscane: gli Atenei di Firenze, Siena e Pisa, l'Università per stranieri di Siena, Sant'Anna, Scuola Imt alti studi Lucca e Normale. Durante la cerimonia di premiazione - al via con i saluti introduttivi dell'assessora a università, ricerca e Trasferimento tecnologico Alessandra Nardini, e il prorettore a terza missione e trasferimento tecnologico del Sant'Anna Marco Frey - saranno illustrati i piani d'impresa finalisti: Around you, Cernais, Clepio Biotech, Fluid Wire Robotics, HearAgain, InnoMarble, Rendivetro, RnA Shield, Soundsafe Care. Seguirà una tavola rotonda dedicata ai temi della sostenibilità e del Pnrr. Al termine giungerà la comunicazione dei tre vincitori, i quali assieme alla menzione d'onore che la giuria potrà assegnare al quarto classificato parteciperanno al Pni - Premio nazionale per l'innovazione in programma a Milano il 30 novembre e l'1 dicembre, di cui Start cup Toscana costituisce fase regionale.