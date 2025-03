Stand per un Futuro Migliore: l'Interact Club Sostiene Villa Lorenzi

Firenze, 3 marzo 2025- L’Interact Club Firenze Brunelleschi, guidato da Alessandro Meletti, ha scelto di impegnarsi in una nobile azione a favore dell’Associazione Progetto Villa Lorenzi, una realtà fiorentina che opera da oltre trent’anni sul nostro territorio, offrendo servizi educativi per la prevenzione e la riabilitazione del disagio giovanile e delle dipendenze, un problema purtroppo sempre attuale. A Villa Lorenzi si svolgono attività di doposcuola, laboratori, sport e cultura, dove i giovani vengono coinvolti in pratiche artigianali come falegnameria, restauro, cartotecnica, legatoria, teatro, informatica e musica. Proprio per rafforzare l’attività musicale, i membri dell’Interact Club si sono impegnati ad acquistare strumenti indispensabili per il laboratorio dedicato alla musica. Per raccogliere i fondi necessari, grazie alla preziosa collaborazione e sensibilità di Anva Confesercenti Firenze, verranno allestiti stand nei mercati antiquari di Piazza Savonarola e di Piazza Indipendenza durante i mesi di marzo, aprile e maggio. In questi spazi saranno messi in vendita oggetti, abiti, soprammobili e altre creazioni donati da privati, con il ricavato interamente destinato all’acquisto degli strumenti. L’evento, patrocinato dal Rotary Club Firenze Brunelleschi e fortemente supportato dalla collaborazione con Anva Confesercenti Firenze, rappresenta un’importante iniziativa di solidarietà e impegno verso la comunità, dimostrando come l’unione di diverse realtà possa contribuire a creare nuove opportunità per i giovani.