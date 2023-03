Stamani nella pieve l’ultimo saluto a Federico Cafarella

Stamani Antella saluterà il suo Federico Cafarella, il giovane di 25 anni ucciso 11 giorni fa a Milano da un bus di linea. Il funerale si sarebbe dovuto svolgere sabato scorso, ma l’autopsia richiesta dal magistrato dell’inchiesta per omicidio stradale, ha fatto slittare il ritorno a casa di ‘Fede’. Il suo corpo è arrivato ieri alle cappelle del commiato della Misericordia e oggi ci sarà l’estremo saluto alle 10 nella Pieve celebrato da don Moreno. "Come lui avrebbe desiderato – annuncia Gina, una delle sorelle di Federico - in chiesa raccoglieremo le offerte per una donazione alla lega Filo d’Oro. Per chi non potesse partecipare al funerale, scriveremo le coordinate bancarie per la donazione. Ricordando la splendida persona che era, vi salutiamo e ringraziamo con il suo immenso sorriso". Il suo corpo sarà poi portato in una cappella del cimitero monumentale di Antella.

Ma. Pl.