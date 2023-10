Firenze: sì alla ristrutturazione dello stadio Padovani, ma la maggioranza non è compatta

Firenze, 30 ottobre 2023 – Sì ai lavori per rinnovare lo stadio Padovani, che si candida sempre di più come impianto alternativo per le partite viola quando ci sarà la ristrutturazione dello stadio. Il consiglio comunale di Firenze ha approvato lo scostamento di bilancio dove si destinano in particolare 10 milioni di euro per la ristrutturazione dell'impianto sportivo del Padovani, dove potrebbe giocare la Fiorentina durante i lavori al Franchi.

In aula alla fine Iv ha scelto per il 'non voto’, aprendo così una crepa all'interno della maggioranza vista l'importanza della delibera.

Contrari Fdi, Lega, gruppo Centro, M5s e Sinistra Progetto Comune. A favore Pd e Lista Nardella, non voto per Michela Monaco del gruppo misto.

Fi non era in aula al momento della votazione. Nella delibera si destinano anche 5 milioni sulla ristrutturazione degli alloggi di Casa spa e anche 1,6 milioni sulla cultura (oltre ai 2,2 milioni sul Maggio che però derivano dalla convenzione col Ministero della cultura).

«Avevamo bisogno di un impianto sportivo all'aperto, in erba e con una capienza dai 4mila ai 7 posti ha sottolineato l'assessore allo Sport Cosimo Guccione -. Per il rugby ma non solo, visto che c’è anche l'interesse del football americano».

«Questa è una variazione di bilancio molto complessa, si è parlato del Padovani ma di tutto il resto si è parlato poco», la riflessione dell'assessore al bilancio Giovanni Bettarini.

«C'è una idea fallace di stare in maggioranza, la maggioranza non può restare afona - ha spiegato la capogruppo di Iv Mimma Dardano -. Dal Pd ci viene detto che 'scommettiamo’ sul rugby e io penso che non esista niente di peggio che l'azzardo, in generale. L'azzardo ci porta a dire che la capacità di riuscita è come una pallina da ping pong all'interno di un grande campo da calcio. Tutto questo ci sembra confuso, siamo attoniti e perplessi».

La consigliera Iv Barbara Felleca ha detto che questo investimento «per il rugby non farà bene al rugby». Attriti anche all'interno del Pd.

«Vorrei esporre perplessità sulla scelta e l'entità dell'investimento - ha dichiarato il consigliere Dem Massimiliano Piccioli -. Era necessaria una ristrutturazione del Padovani? Certo, ma da fare una ristrutturazione a inserire il doppio delle risorse che mettiamo per la ristrutturazione delle case popolari è un pochino eccessivo. Mi chiedo, qual è l'improvvisa esigenza di tale stanziamento?».

«Sottoscrivo le parole di Piccioli - ha detto il consigliere Pd Stefano Di Puccio -. Nutro perplessità». Sia Piccioli che Di Puccio hanno comunque votato a favore.

Dalle opposizioni tante critiche. «Iv sta prendendo a schiaffi il Pd e il Pd non estromette» il partito di Renzi «dalla giunta», è il commento del consigliere di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi. Il centrodestra aveva chiesto una sospensiva ai fini del rinvio della votazione sottolineando ad esempio che «l'intervento del Padovani non è stato inserito all'interno del Documento unico di programmazione, atto fondamentale da cui discendono gli investimenti da effettuare» e che «nessuna commissione competente ha fatto un approfondimento sulle reali e urgenti necessità di riqualificazione del Padovani». I numeri della maggioranza hanno invece consentito di votare l'atto. «Si parla di pluralità dello sport ma si strizza l'occhio alla Fiorentina», ha dichiarato Federico Bussolin della Lega.

Per Alessandro Draghi di Fdi questo scostamento di bilancio «è pro-Fiorentina», Jacopo Cellai di Fdi ha parlato di «investimento al buio», Roberto De Blasi ha ricordato che «ci sono forti dubbi sulla delibera e che non siamo mai stati ospiti dell'impianto del Padovani nelle commissioni». Emanuele Cocollini del gruppo Centro ha sottolineato che per avere i dieci milioni «c'è stato un definanziamento sulla tramvia. E ancora sulla manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche e scolastiche»