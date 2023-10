Nardella: “Sul Padovani la linea della giunta è chiara”

Firenze, 23 ottobre 2023 - "La linea della giunta è chiara, noi abbiamo approvato all'unanimità la variazione di bilancio che contiene l'investimento per lo stadio Padovani come stadio di rugby così come ci viene chiesto anche dal movimento rugbistico nazionale e dalle società di rugby". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della seduta del Consiglio comunale, a proposito delle perplessità manifestate da Iv sulla variazione di bilancio legata alla riqualificazione dell'impianto Padovani. Il Padovani, ha aggiunto Nardella, "è un impianto di cui c'è bisogno perché manca un impianto per competizioni di rugby anche di livello nazionale, oltre che per una società che, come sappiamo, a livello agonistico è nata dalla fusione di due società esistenti con l'ambizione di arrivare alla massima Eccellenza. Quanto alle questioni politiche della maggioranza c'è un tavolo e saranno i partiti della maggioranza a discuterne. La linea della giunta è chiara".