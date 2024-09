Sta per aprire Casa Rider. Consegnati i locali

Uno spazio di riposo e ristoro dedicato ai ciclo-fattorini che operano a Firenze, spesso stranieri, ma anche uno spazio di ascolto e di confronto per rompere il proprio isolamento. Questa è ‘Casa Rider’, il progetto proposto al Comune da Cgil di Firenze in partenariato con le organizzazioni L’Altrodiritto, Cat, Oxfam, Nosotras attive nella tutela delle persone con background migratorio. "Uno spazio di aggregazione, socializzazione e organizzazione per favorire un confronto tra i rider, per la rivendicazione di bisogni e diritti". Dopo la delibera della giunta comunale, è stato sottoscritto l’atto di concessione per la consegna dei locali di via Palmieri 11, in centro a Firenze, in cui nascerà Casa Rider: l’obiettivo dei promotori del progetto è di rendere operativo lo spazio entro il prossimo Natale. Casa Rider inoltre avrà una piccola ciclo-officina, servizi igienici, accesso all’acqua potabile e possibilità di utilizzo di un microonde per scaldare un pasto; possibilità di ricarica degli strumenti di lavoro (cellulare, batterie bici), e di utilizzo di prodotti per la pulizia degli zaini portavivande.