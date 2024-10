Sportello immigrazione e corsi d’italiano. Le iniziative in arrivo

Riapertura dello sportello immigrazione e potenziamento di corsi di lingua e dei laboratori culturali, a Signa. A fare il punto sulle iniziative in arrivo, l’assessore al sociale, Marcello Quaresima (nella foto). "La conoscenza della lingua – spiega - è un elemento basilare per favorire una vera integrazione nel tessuto sociale locale e per comprendere meglio i diritti e doveri di ciascun cittadino. La riapertura dello sportello immigrazione, che vorrei effettuare entro fine anno, e l’avvio di corsi di lingua e laboratori culturali sono solo alcuni dei progetti che puntano a costruire una comunità più equa e coesa". Si rafforza, intanto, anche il rapporto con le associazioni. "L’incontro collettivo promosso dall’amministrazione comunale il mese scorso ha visto una partecipazione numerosa, attiva e interessata – ha spiegato - e ha confermato l’importanza di un confronto diretto e aperto con il territorio. Le associazioni hanno proposto idee, segnalato criticità e offerto preziosi spunti per l’organizzazione delle future iniziative".