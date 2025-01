Sportelli per ridurre il gap digitale

Ridurre il divario digitale e offrire un sostegno alle fasce di popolazione che hanno più difficoltà con le nuove tecnologie. È l’obiettivo dei Punti Digitali Facili per offrire un punto di riferimento a quanti si trovano a dover accedere ai servizi online di istituzioni ed enti, in particolare per l’accesso ai servizi digitali e a quelli sanitari regionali. A Pontassieve il servizio sarà possibile grazie alla Croce Azzurra che con l’ottenimento di fondi da un bando regionale per la realizzazione dei punti di facilitazione digitale - in accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio del Ministri – ha realizzato una vera e propria rete di sostegno per quanti non si muovono agevolmente con le procedure online.