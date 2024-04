Sport inclusivo. Festa a San Giusto

"Festa di quartiere". Andrà in scena domenica 21 aprile 2024, all’anello di San Giusto (Scandicci) la festa di quartiere patrocinata dal Comune di Scandicci e promossa da ASDC San Giusto Le Bagnese con tante attività a tema sportivo insieme ad altre associazioni attive sul territorio. Dalle ore 10 alle 19: attività culturali, sociali, sportive, musica, intrattenimento, giochi. Educazione al primo soccorso, artigianato e prodotti tipici. All’interno della manifestazione anche brevi partite dimostrative di calcio inclusivo in cui atleti speciali giocano, nella stessa squadra, con atleti normodotati. Inoltre anche partite dimostrative di calcio adattato in cui, invece, la squadra è composta interamente da atleti con disabilità intellettiva e fisica. Un modo per tenere vivo il quartiere, in un momento in cui tra cantieri e traffico, molti dei residenti sono esasperati e sul piede di guerra per i ritardi per colpa dei quali le strade di San Giusto sono ancora da completare. San Giusto è uno dei luoghi di confine con Firenze dove la viabilità è più problematica. E in questi anni di relazione con Palazzo Vecchio, sul cui territorio ricade la parte più strategica della viabilità, non c’è stata la possibilità di ottenere una soluzione.